Наша команда
- разработает раздел «Требования по безопасной эксплуатации объектов капитального строительства»;
- разработает раздел «Требования по безопасной эксплуатации линейного объекта»;
- снимет возможные замечания экспертизы и согласующих органов;
- осуществит выезд на совещание (по договоренности);
- распечает готовую проектную документацию (по договоренности);
- проконсультирует в рамках раздела;
- доставит проектную документацию в офис заказчика (по договоренности);
- переведёт проектную документацию в формат PDF;
При разработке раздела ТБЭ рассматриваются такие аспекты как:
- Требования к периодичности осуществления проверок, осмотров и освидетельствования при эксплуатации здания;
- Перечень основных работ по текущему ремонту;
- Сведения по обеспечению пожарной безопасности объекта и людей, находящихся на нем;
- Техническое обслуживание и ремонт строительных конструкций;
- Требования к периодичности осуществления проверок, осмотров и освидетельствования при эксплуатации инженерных систем.
Преимущества заказать раздел ТБЭ у нас :
- Клиентоориентированность
- Сроки выполнения - от 1 дня
- Стоимость раздела будет оптимальной т.к. специалисты зарегистрированы как самозанятые
- Профессионализм (Занимаемся разработкой раздела ТБЭ более 10 лет)
Более 10 лет разрабатываем и согласоваем в экспертных организациях раздел проектной документации «Требования по безопасной эксплуатации объектов капитального строительства» (ТБЭ)
Есть вопросы? Напишите.
Связаться со мной
График работы
Пн-Пт 9:00-18:00
Сб, Вс - выходной
© Разработка ТБЭ