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Наша команда
  • разработает раздел «Требования по  безопасной эксплуатации объектов капитального строительства»;
  • разработает раздел «Требования по  безопасной эксплуатации линейного объекта»;
  • снимет возможные замечания экспертизы и согласующих органов;
  • осуществит выезд на совещание (по договоренности);
  • распечает готовую проектную документацию (по договоренности);
  • проконсультирует в рамках раздела;
  • доставит проектную документацию в офис заказчика (по договоренности);
  • переведёт проектную документацию в формат PDF;
УСЛУГИ

При разработке раздела ТБЭ рассматриваются такие аспекты как:

  • Требования к периодичности осуществления проверок, осмотров и освидетельствования при эксплуатации здания;
  • Перечень основных работ по текущему ремонту;
  • Сведения по обеспечению пожарной безопасности объекта и людей, находящихся на нем;
  • Техническое обслуживание и ремонт строительных конструкций;
  • Требования к периодичности осуществления проверок, осмотров и освидетельствования при эксплуатации инженерных систем.

Преимущества заказать раздел ТБЭ у нас :

  • Клиентоориентированность
  • Сроки выполнения -  от 1 дня
  • Стоимость раздела будет оптимальной т.к. специалисты зарегистрированы как самозанятые
  • Профессионализм (Занимаемся разработкой раздела ТБЭ более 10 лет)

Более 10 лет разрабатываем и согласоваем в экспертных организациях раздел проектной документации «Требования по  безопасной эксплуатации объектов капитального строительства» (ТБЭ)

Разработка раздела ТБЭ
от 15 000 ₽

Неотапливаемые склады

Здания котельных

Линейные объекты

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Разработка раздела ТБЭ 
от 25 000 ₽

Жилые здания

Офисные здания

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Разработка раздела ТБЭ
от 30 000 ₽

Детские садики 

Больницы

Школы

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Разработка раздела ТБЭ
от 40 000 ₽

Логистические центры 

Гостиничные комплексы

Жилые комплексы

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Разработка ТБЭ

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